Maaş devletten! Öğrencilere 1.276 - 2. 126 TL arası ödeme! 12. sınıf ve üniversiteli gençler yararlanacak! Asgari ücretin %30’u kadar...

Staj yapan gençlere en az bin 276 lira ödenirken, bu ücrete devlet de destek veriyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte öğrenciler staj yapmak için başvurularda bulunacak. Bu kapsamda stajyerlik hem deneyim hem de gelir kapısı oluyor. Peki, Bu sene stajyer maaşları kaç TL oldu? İşte merak edilenler!