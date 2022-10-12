Litresine 3 TL’ye varan İNDİRİM! Mazot, Benzin, LPG’de son dakika MÜJDESİ! Brent petrol 94,02 dolar bandında akaryakıtta fiyat listesi DEĞİŞTİ! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Geçtiğimiz günlerde benzine iki motorine ise dört defa zam gelmişti. Bugün ise motorine indirim haberi geldi. Haberin ardından 'Motorine indirim var mı?' 'İstanbul, Ankara, İzmir benzin mazot fiyatları ne kadar?' araştırmaları da yoğunluk kazandı. İşte güncel indirimli benzin ve motorin fiyatları...