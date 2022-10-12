Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Litresine 3 TL'ye varan İNDİRİM! Mazot, Benzin, LPG'de son dakika MÜJDESİ! Brent petrol 94,02 dolar bandında akaryakıtta fiyat listesi DEĞİŞTİ! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Litresine 3 TL'ye varan İNDİRİM! Mazot, Benzin, LPG'de son dakika MÜJDESİ! Brent petrol 94,02 dolar bandında akaryakıtta fiyat listesi DEĞİŞTİ! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Brent petrol ve dolara bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişim gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda motorin fiyatına 4 kez zam yapılırken, sürücüleri mutlu edecek haber bugün geldi. 13 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 2,13 TL indirim bekleniyor. Bu kapsamda sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarına odaklandı. Peki, 1 LT benzin, matorin, LPG kaç TL oldu? İşte indirimli akaryakıt fiyat listesi!

takvim.com.tr
12.10.2022 09:54 - Son Güncelleme: 12.10.2022 09:54
Litresine 3 TL’ye varan İNDİRİM! Mazot, Benzin, LPG’de son dakika MÜJDESİ! Brent petrol 94,02 dolar bandında akaryakıtta fiyat listesi DEĞİŞTİ! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Geçtiğimiz günlerde benzine iki motorine ise dört defa zam gelmişti. Bugün ise motorine indirim haberi geldi. Haberin ardından 'Motorine indirim var mı?' 'İstanbul, Ankara, İzmir benzin mazot fiyatları ne kadar?' araştırmaları da yoğunluk kazandı. İşte güncel indirimli benzin ve motorin fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Litresine 3 TL’ye varan İNDİRİM! Mazot, Benzin, LPG’de son dakika MÜJDESİ! Brent petrol 94,02 dolar bandında akaryakıtta fiyat listesi DEĞİŞTİ! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Rusya-Ukrayna arasında 8'inci ayına girilen savaşın etkileri, brent petrol oranlarındaki dalgalanmalarıyla devam ediyor.

Litresine 3 TL’ye varan İNDİRİM! Mazot, Benzin, LPG’de son dakika MÜJDESİ! Brent petrol 94,02 dolar bandında akaryakıtta fiyat listesi DEĞİŞTİ! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Gün geçtikçe artan akaryakıt fiyatları, son olarak motorine bir haftada 4'üncü zamın gelmesiyle en yüksek seviyeye ulaştı.

Litresine 3 TL’ye varan İNDİRİM! Mazot, Benzin, LPG’de son dakika MÜJDESİ! Brent petrol 94,02 dolar bandında akaryakıtta fiyat listesi DEĞİŞTİ! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Yıl içerisinde gelen zamlarla birlikte 12,91 TL olan benzin 20,60 TL civarına, motorin ise 12,76 TL'den 28,50 TL'ye yükseldi.

Litresine 3 TL’ye varan İNDİRİM! Mazot, Benzin, LPG’de son dakika MÜJDESİ! Brent petrol 94,02 dolar bandında akaryakıtta fiyat listesi DEĞİŞTİ! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Sürücüleri isyan ettiren durum karşısında bir sevindirici haber geldi.

SON DAKİKA