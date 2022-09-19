Litresi 24 TL altına düşüyor! Son dakika akaryakıta flaş İNDİRİM! 1 litre BENZİN, MOTORİN, LPG kaç TL oldu? Gece yarısı 1 lira 76 kuruş...
Akaryakıta indirim müjdesi milyonlarca araç sahibini heyecanlandırdı. Haberi alanlar araştırmalara koyuldu. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 1 litre BENZİN, MOTORİN, LPG kaç TL oldu? Akaryakıta indirim geldi mi? sorularına yanıt arıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıta indirim, zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak brent petroldeki düşüşle birlikte indirim geleceği iddia edildi. Buna göre litresi 24 TL altına düşüyor! İşte detaylar...
Akaryakıta dev indirim geliyor! Yeni haftaya girerken brent petroldeki düşüşün etkileri sürücüleri sevindirdi. Benzin, motorin, LPG'de bu hafta indirim olacak mı merak ediliyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor. Gelecek zamla birlikte 3 büyükşehirde motorinin litre fiyatı 23 lira seviyesine inecek. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak! Milyonlarca sürücü hemen internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Bu noktada 'Benzin, motorin, LPG'ye indirim var mı, geldi mi, ne zaman gelecek? sorusu gündem geldi. Son dakika EPGİS İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları! Shell, Opet, Go petrol, Aytemiz...
BRENT PETROL NEDEN DÜŞTÜ?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,96 dolardan işlem görüyor.
Dün 95,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 azalarak 93,96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,48 dolardan alıcı buldu.