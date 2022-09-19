Litresi 24 TL altına düşüyor! Son dakika akaryakıta flaş İNDİRİM! 1 litre BENZİN, MOTORİN, LPG kaç TL oldu? Gece yarısı 1 lira 76 kuruş...

Akaryakıta dev indirim geliyor! Yeni haftaya girerken brent petroldeki düşüşün etkileri sürücüleri sevindirdi. Benzin, motorin, LPG'de bu hafta indirim olacak mı merak ediliyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor. Gelecek zamla birlikte 3 büyükşehirde motorinin litre fiyatı 23 lira seviyesine inecek. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak! Milyonlarca sürücü hemen internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Bu noktada 'Benzin, motorin, LPG'ye indirim var mı, geldi mi, ne zaman gelecek? sorusu gündem geldi. Son dakika EPGİS İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları! Shell, Opet, Go petrol, Aytemiz...