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Listeye bakmayan pişman olur! Bu otomobiller 140 bin liranın altında satılıyor! Citroen, Renault, Toyota, Peugeot...

Araç piyasasında son aylarda hareketlilik yaşanıyor. İkinci el otomobil piyasasında yaşanan hareketler vatandaşları bu alanda yönlendiriyor. Sıfır otomobillere olan ilginin azalmasıyla birlikte insanlar ikinci el otomobil sektörüne yönelmiş durumdadır.

takvim.com.tr
03.11.2022 16:47 - Son Güncelleme: 03.11.2022 16:47
Listeye bakmayan pişman olur! Bu otomobiller 140 bin liranın altında satılıyor! Citroen, Renault, Toyota, Peugeot...

140 bin TL bandının aşağısında ilgi gören otomobiller arasında Volkswagen'ler de ön plana çıkıyor. Polo 1,4 basicline otomobillerin 2006 model 2. el fiyatları 140.000 TL civarında olmaktadır.

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Listeye bakmayan pişman olur! Bu otomobiller 140 bin liranın altında satılıyor! Citroen, Renault, Toyota, Peugeot...

Renault

Renault marka otomobillerde de son günlerde fiyatlarda durgunluk yaşanıyor.

Listeye bakmayan pişman olur! Bu otomobiller 140 bin liranın altında satılıyor! Citroen, Renault, Toyota, Peugeot...

2004 model seri Symbol 1,5 DCI Joy otomobillerin piyasa fiyatı 130.000 TL olarak sabitlenmiş durumda.

Listeye bakmayan pişman olur! Bu otomobiller 140 bin liranın altında satılıyor! Citroen, Renault, Toyota, Peugeot...

Renault marka otomobiller ülkemizde en çok ilgi gören ve tercih edilen otomobillerin başında geliyor.

Listeye bakmayan pişman olur! Bu otomobiller 140 bin liranın altında satılıyor! Citroen, Renault, Toyota, Peugeot...

Dolayısıyla 2004 model Symbol otomobillere olan ilgi son günlerde olabildiğince çok artmış durumdadır.

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