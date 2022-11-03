Listeye bakmayan pişman olur! Bu otomobiller 140 bin liranın altında satılıyor! Citroen, Renault, Toyota, Peugeot...
Araç piyasasında son aylarda hareketlilik yaşanıyor. İkinci el otomobil piyasasında yaşanan hareketler vatandaşları bu alanda yönlendiriyor. Sıfır otomobillere olan ilginin azalmasıyla birlikte insanlar ikinci el otomobil sektörüne yönelmiş durumdadır.
03.11.2022 16:47 - Son Güncelleme: 03.11.2022 16:47
Renault marka otomobiller ülkemizde en çok ilgi gören ve tercih edilen otomobillerin başında geliyor.