Listedeki en ucuz araç o olacak! Sıfır araba fiyatlarını altüst etmeye geliyor! Volkswagen üretti, Fiat, Hyundai derken şimdi de... Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Volkswagen, Güney Amerika'da 1980 yılından bu yana satışa sunduğu Gol modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle son günlerde bu modelin ülkemizde de satışa sunulacağı iddiası araba alacak olanları heyecanlandırdı. Eğer Gol modeli ülkemizde satışa sunulursa en ucuz sıfır otomobil olma özelliğine sahip olacak.