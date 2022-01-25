Listedeki en ucuz araç o olacak! Sıfır araba fiyatlarını altüst etmeye geliyor! Volkswagen üretti, Fiat, Hyundai derken şimdi de...
Alman otomobil markası Volkswagen için yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. 1980'den bu yana üretimi yapılan ve Latin Amerika'da satış listelerini altüst eden Volkswagen Gol'ün Türkiye'de de satışa sunulacağının konuşulması heyecan yarattı. Polo modeline nazaran daha küçük iç hacmi olan Gol modeli dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gol modelinin ülkemizde satışa sunulması durumunda fiyatlarının 180 bin TL'den başlayacağı tahmin ediliyor. Bu tahminlere göre, Gol eğer Türkiye'de satışa çıkarsa en ucuz sıfır araba olacak.
25.01.2022 14:36
- Son Güncelleme: 25.01.2022 14:36
Listedeki en ucuz araç o olacak! Sıfır araba fiyatlarını altüst etmeye geliyor! Volkswagen üretti, Fiat, Hyundai derken şimdi de... Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Volkswagen, Güney Amerika'da 1980 yılından bu yana satışa sunduğu Gol modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle son günlerde bu modelin ülkemizde de satışa sunulacağı iddiası araba alacak olanları heyecanlandırdı. Eğer Gol modeli ülkemizde satışa sunulursa en ucuz sıfır otomobil olma özelliğine sahip olacak.
Dünyanın en çok otomobil markalarından olan Volkswagen için yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
1980'den bu yana üretimi yapılan ve Latin Amerika'da satış listelerini altüst eden Volkswagen Gol'ün Türkiye'de de satışa sunulacağının konuşuluyor.