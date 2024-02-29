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Emekli promosyon kampanyalarına güncelleme gelecek mi? Gözler SGK ve bankalarda!

Emekliler yeni yıla yeni gelirle başladı. İkramiyelerini de zamlı almaya hazırlanan emekliler, artan maaşlara karşın verilen promosyon tutarlarını yetersiz buluyor. Gözler SGK'ya ve bankalara çevrilirken, TÜED de bu konuda çağrıda bulundu. Peki promosyon tutarları artar mı? İşte detayları…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 14:34 Güncelleme 29 Şubat 2024, 15:21
Emekli promosyon kampanyalarına güncelleme gelecek mi? Gözler SGK ve bankalarda! 1

Bu yıla yeni maaşlarla başlayan, bayram ikramiyelerini de zamlı almaya hazırlanan emekliler gözünü banka promosyonlarına çevirdi. Yükselen maaşlarla birlikte promosyonda artış beklentileri büyüdü. Bunun için gözler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalara çevrildi.

Emekli promosyon kampanyalarına güncelleme gelecek mi? Gözler SGK ve bankalarda! 2

EN DÜŞÜK TUTAR PROTOKOL İLE BELİRLENİYOR
Promosyonda taban tutarlar SGK'nın bankalarla imzaladığı protokolle belirleniyor. SGK, bankalar ile promosyon için protokol imzalıyor. Bu protokoldeki tutarlar emeklilere ve dul ve yetimlere ödenebilecek en düşük promosyon tutarlarını gösteriyor. Bankalar bu tutarların altında ödeme yapamıyor, isterse daha fazlasını da verebiliyor.

Emekli promosyon kampanyalarına güncelleme gelecek mi? Gözler SGK ve bankalarda! 3

SON İMZA 2022'DE ATILDI
Son protokol Kasım 2022'de yürürlüğe girmek üzere imzalanmıştı. Bu kapsamda hem maaş dilimleri hem tutarlar güncellenmişti. .

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