Emekliler yeni yıla yeni gelirle başladı. İkramiyelerini de zamlı almaya hazırlanan emekliler, artan maaşlara karşın verilen promosyon tutarlarını yetersiz buluyor. Gözler SGK'ya ve bankalara çevrilirken, TÜED de bu konuda çağrıda bulundu. Peki promosyon tutarları artar mı? İşte detayları…
Bu yıla yeni maaşlarla başlayan, bayram ikramiyelerini de zamlı almaya hazırlanan emekliler gözünü banka promosyonlarına çevirdi. Yükselen maaşlarla birlikte promosyonda artış beklentileri büyüdü. Bunun için gözler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalara çevrildi.
EN DÜŞÜK TUTAR PROTOKOL İLE BELİRLENİYOR
Promosyonda taban tutarlar SGK'nın bankalarla imzaladığı protokolle belirleniyor. SGK, bankalar ile promosyon için protokol imzalıyor. Bu protokoldeki tutarlar emeklilere ve dul ve yetimlere ödenebilecek en düşük promosyon tutarlarını gösteriyor. Bankalar bu tutarların altında ödeme yapamıyor, isterse daha fazlasını da verebiliyor.
SON İMZA 2022'DE ATILDI
Son protokol Kasım 2022'de yürürlüğe girmek üzere imzalanmıştı. Bu kapsamda hem maaş dilimleri hem tutarlar güncellenmişti. .