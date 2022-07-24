Liste güncellendi bu kişiler 50 yaşından önce emekli edilecek! Süre düştü! FHSZ detayı: 8 yıl indirim! 360 günlük primi 45 gün arttırılarak...

50 yaşından önce emeklilik doğuyor. Liste güncellendi bu mesleklerde ve söz konusu düzenle çalışanlar erkenden emekli ediliyor. Halen bir çok kişi bilmiyor. 90 günle süre düşüyor! FHSZ ile 8 yıla kadar ek süre veriliyor. Örneğin bir çalışan Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) için belirlenen gün 90 olsun. Bu kişi 360 gün tamamen bu kapsamda çalıştığında, prim gününe 90 gün daha ekleniyor. Yılın bir bölümünü bu kapsamda çalışmış ama diğer bölümünde kapsama alınmamışsanız o zaman başka bir formül devreye giriyor. Gelin ayrıntılara birlikte bakalım...