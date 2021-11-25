Limit yükseldi! Bankalar tek tek açıkladı! Emeklilerin hesaplarına tek seferde 2.250 TL yatacak! Başvuru yapmak yetiyor anında cepte

Emekli maaşına ek 2 bin TL'ye kadar nakit promosyon kampanyaları güncellendi. İş Bankası, Denizbank, Yapı Kredi, Ziraat ve Vakıfbank'ın emekli promosyon kampanyalarını duyurmalarının ardından en yüksek promosyon veren bankanın hangileri olduğu merak edilmeye başlandı. Maaşına ek nakit promosyonundan yararlanmak ve birçok bankacılık hizmetinden ücretsiz olarak faydalanmak isteyen tüm SGK emeklilerinin en yüksek promosyon veren bankaya maaşını taşıması yeterli olacak. Başvuru yapan tüm emeklilere 2 bin TL'ye varan nakit desteği veriliyor. İşte detaylar...