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Haberler Ekonomi Limit yükseldi! Bankalar tek tek açıkladı! Emeklilerin hesaplarına tek seferde 2.250 TL yatacak! Başvuru yapmak yetiyor anında cepte

Limit yükseldi! Bankalar tek tek açıkladı! Emeklilerin hesaplarına tek seferde 2.250 TL yatacak! Başvuru yapmak yetiyor anında cepte

Emekli vatandaşlar en çok promosyon veren bankaları merak ediyor. Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Denizbank emekli promosyonlarını güncelledi. Aralık ayına yaklaşırken emeklilerin maaşlarını kendi bankasından alması için pek çok kampanya başlatan bankalar yeni promosyon ödemelerini duyurdu. SGK emeklileri için 2.250 TL'ye kadar promosyon ödemeleri mevcut. Peki en çok promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? İşte 2021 bankaların yeni promosyon kampanyaları...

25.11.2021 15:56 - Son Güncelleme: 25.11.2021 15:56
Limit yükseldi! Bankalar tek tek açıkladı! Emeklilerin hesaplarına 2.000 TL yatacak! Başvuru yapmak yetiyor anında cepte

Emekli maaşına ek 2 bin TL'ye kadar nakit promosyon kampanyaları güncellendi. İş Bankası, Denizbank, Yapı Kredi, Ziraat ve Vakıfbank'ın emekli promosyon kampanyalarını duyurmalarının ardından en yüksek promosyon veren bankanın hangileri olduğu merak edilmeye başlandı. Maaşına ek nakit promosyonundan yararlanmak ve birçok bankacılık hizmetinden ücretsiz olarak faydalanmak isteyen tüm SGK emeklilerinin en yüksek promosyon veren bankaya maaşını taşıması yeterli olacak. Başvuru yapan tüm emeklilere 2 bin TL'ye varan nakit desteği veriliyor. İşte detaylar...

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Limit yükseldi! Bankalar tek tek açıkladı! Emeklilerin hesaplarına 2.000 TL yatacak! Başvuru yapmak yetiyor anında cepte

İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİLERE 2 BİN TL PROMOSYON

Emekliye en yüksek nakit promosyonu veren bankaların başında yer alan Türkiye İş Bankası, 2 bin TL'ye kadar nakit promosyonunun yanında ayrıca Maximum Kart'ları masrafsız olarak ve kart aidatı olmadan kullandırma fırsatı sunuyor. Ayrıca günlük bankacılık işlemlerinin de ücretsiz olarak yapılmasına olanak tanıyan kampanya kapsamında yüksek nakit promosyon ödülleri verilecek.

Limit yükseldi! Bankalar tek tek açıkladı! Emeklilerin hesaplarına 2.000 TL yatacak! Başvuru yapmak yetiyor anında cepte

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde emekli maaşı alan tüm SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı emeklileri için: Emekli maaşı 1.500 TL'nin altında olanlar için 1.750 TL, 1.500 – 2.500 TL arasında olanlar için 1.875 TL ve 2.500 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar için toplamda 2.000 TL emekli promosyonu verilecek.

Limit yükseldi! Bankalar tek tek açıkladı! Emeklilerin hesaplarına 2.000 TL yatacak! Başvuru yapmak yetiyor anında cepte

ZİRAAT BANKASINDAN TEK SEFERDE 2.250 TL EK ÖDEME

Türkiye'nin önde gelen kamu bankası Ziraat tarafından emeklilere özel kampanyalar sunulmaya devam ediyor. Emekli Maaş Promosyon Ödemesi ile maaşını Ziraat Bankası'ndan alan tüm SGK emeklileri için 750 TL'ye kadar maaşa ek promosyon ödemesi yapılacak.

Limit yükseldi! Bankalar tek tek açıkladı! Emeklilerin hesaplarına 2.000 TL yatacak! Başvuru yapmak yetiyor anında cepte

Emekli maaşı 1.500 TL'nin altında olan vatandaşlar ise 500 TL nakit promosyon desteğinden yararlanabilecekler.

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