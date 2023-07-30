Kuyumcuların gram altın açıklaması piyasayı karıştırdı! Elinde altın olan o tarihi not alsın! İslam Memiş ise yeni rakamı söyledi! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

Altın fiyatları, birçok faktörün etkisi altında sürekli olarak dalgalanmaktadır. Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik olaylar, enflasyon, döviz kurları gibi birçok etmen altın fiyatlarını etkileyebilir. Bu nedenle, yatırımcılar altın fiyatlarındaki değişimleri ve uzman görüşlerini yakından takip etmelidirler. Kuyumcular, gram altın fiyatının bin 700 lira, çeyrek altının 2 bin 900 lira, yarım altının 5 bin 800 lira ve tam altının ise 10 bin 600 lira civarında seyrettiğini açıklamışlardır. Bu açıklamalar, altın fiyatlarının düşme ihtimalinin olmadığını ortaya koyuyor. Altın, değerini uzun süredir koruyan bir yatırım aracı olarak önemini korumaktadır. Ancak yatırım yaparken dikkatli ve bilinçli adımlar atmak, uzman görüşlerini değerlendirmek ve riskleri göz önünde bulundurmak önemlidir.
Altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki altın arz ve talebine bağlı olarak değişebilmektedir. Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik olaylar, enflasyon, döviz kurları gibi faktörler altın fiyatlarını etkileyen önemli unsurlardır. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş, vatandaşları altın yatırımı yapmak veya elindeki altını değerlendirmek konusunda düşündürmeye başladı. Bu bağlamda, kuyumcular konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. İslam Memiş ise gram altın ile ilgili yaptığı açıklamada, şu anki verilere göre 1700 TL seviyelerinde bulunan gram altının yatırımcılar için dikkatli bir değerlendirme gerektirdiğini söylemişti.
Gram altın ile ekran fiyatları arasındaki farklılıklara dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu farklara dikkat etmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca, altın borcu olanlar ve yatırım yapacak olanların yakından takip etmeleri gereken bir dönem olduğunu belirtmiş ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını söylemiştir. Özellikle düğün planlayanlar veya altın borcu olanların 2024 yılında gram altın fiyatının 2000-2500 aralığında olabileceğini göz önünde bulundurmaları gerektiğini tavsiye etmiştir.
İslam Memiş, ağustos ayı itibariyle gram altın fiyatında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünmektedir. Bu doğrultuda, gram altın TL fiyatının ilk etapta 1.750-1.770 TL seviyelerine, yıl sonuna kadar ise 1880 TL seviyelerine kadar yükselme potansiyeli olduğunu belirtmiştir.