Kuyumculardan yıl sonu uyarısı! Gram altın bu fiyatı görecek! İslam Memiş’ten ise altın yatırımcılarına tüyo geldi! İşte 28 Haziran altın bilezik fiyatları

20 yıllık kuyumcu esnafları, gram altında hareketli bir haftanın ardından dolar kurunun sert yükselmesinin gram altına yansıdığını ve fiyatların 1.500 TL üzerine çıktığını ifade etti. Şu anda gram altının 1.500 TL'nin hemen altında fiyatlandığını belirten kuyumcu esnafları, müşterilerin artık altınlarını bozdurmadıklarını ve yeni yatırımlar yapmak için altın aldıklarını söyledi. Ayrıca, gram altının mevcut fiyatlarının bir daha bulunamayacağını ve fiyatların daha da yükseleceğini belirttiler.