Kuyumculardan yıl sonu uyarısı! Gram altın bu fiyatı görecek! İslam Memiş'ten ise altın yatırımcılarına önemli tüyo geldi! İşte 29 Haziran altın bilezik fiyatları
İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına önemli tüyo geldi! İşte 29 Haziran altın bilezik fiyatları... Son bir hafta içinde dolar kurunun sert bir şekilde yükselmesi, gram altının fiyatlarında da hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Bu durumu değerlendiren 20 yıllık kuyumcu esnafları, gram altının 1.500 TL'nin üzerine çıktığını ifade etmektedir. Günümüzde ise gram altının 1.500 TL'nin hemen altında fiyatlandığı bilinmektedir. Kuyumcu esnafları, müşterilerin artık altınlarını bozdurmak yerine yeni yatırımlar için altın almayı tercih ettiğini dile getirmektedir. Bu durum, altına olan güvenin ve talebin arttığını göstermektedir. Gram altının mevcut fiyatlarının bir daha bulunamayacağı ve fiyatların daha da yükselebileceği konusunda da dikkat çekilir.
Altın piyasasında son dönemde karmaşık bir fiyatlama görülmektedir. Ons altın fiyatları dar bir bant aralığında dalgalanırken, gram altın ise dolar kurunun desteğiyle son derece yüksek seviyelere ulaşmıştır. Hatta altın piyasasının uzmanlarının yıllık tahminleri, gram altında 6. ayda gerçekleşti. Gram altındaki bu fiyat değişimi, yatırımcıların da pozisyonlarını değiştirmelerine neden olmuştur. Yatırımcılar, gram altın almak için kuyumcularda yoğun taleplerde bulunmaktadır. Ancak kuyumcular da önemli uyarılarda bulunmaktadır.
Diğer bir kuyumcu esnafları ise altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirme yaparak, yeni haftada akılları karıştırabilecek fiyatlar görülebileceğini ifade etmiştir. Federal Rezerv'in faiz kararını açıklayacağını ve faiz artırımı yapması durumunda ons altında bir geri çekilme olabileceğini belirten kuyumcu esnafları, bu durumun gram altını da etkileyebileceğini belirtmiştir.
İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına tüyo! Gram altın için fırsat henüz gelmedi!
Faiz artışının ardından döviz ve altın piyasasında görülen artış, yatırımcıları heyecanlandırmaya devam ediyor. Gram altın ve dolar, tarihi rekorlarını ardı ardına tazelemiş durumda.
Altın ve dolar gibi yatırım araçlarıyla kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar, uzman isimlerin öngörülerini merakla takip etmektedir. Bu bağlamda, Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli tüyolar sunmaktadır. İşte İslam Memiş'in konuyla ilgili değerlendirmeleri: