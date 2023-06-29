Kuyumculardan yıl sonu uyarısı! Gram altın bu fiyatı görecek! İslam Memiş’ten ise altın yatırımcılarına önemli tüyo geldi! İşte 29 Haziran altın bilezik fiyatları

Altın piyasasında son dönemde karmaşık bir fiyatlama görülmektedir. Ons altın fiyatları dar bir bant aralığında dalgalanırken, gram altın ise dolar kurunun desteğiyle son derece yüksek seviyelere ulaşmıştır. Hatta altın piyasasının uzmanlarının yıllık tahminleri, gram altında 6. ayda gerçekleşti. Gram altındaki bu fiyat değişimi, yatırımcıların da pozisyonlarını değiştirmelerine neden olmuştur. Yatırımcılar, gram altın almak için kuyumcularda yoğun taleplerde bulunmaktadır. Ancak kuyumcular da önemli uyarılarda bulunmaktadır.