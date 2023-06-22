Kuyumculardan altın uyarısı! Gram altın bu fiyatı görecek! İslam Memiş’te 3 gün sonraki altın fiyatını açıkladı! İşte 22 Haziran yarım, gram altın fiyatı...

Kuyumcu esnaflığı yapan Mehmet Üzülmez ise altın yatırımının uzun süredir insanların tercih ettiği bir yatırım olduğunu belirtti. Altının her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade eden esnaflar, 2023 yılında hem dünyada hem de Türkiye'de önemli ekonomik gelişmelerin beklendiğini söyledi.