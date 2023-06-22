Kuyumculardan altın uyarısı! Gram altın bu fiyatı görecek! İslam Memiş'te 3 gün sonraki altın fiyatını açıkladı! İşte 22 Haziran yarım, gram altın fiyatı...
Altın piyasasında yaşanan gelişmeler ve gram altının fiyatındaki yükseliş, kuyumcuların dikkatini çekmeye devam ediyor. Kuyumcu esnafı, gram altının geleceği hakkında büyük bir kazanç ortamının oluşacağına dair tahminlerde bulunarak yatırımcıları heyecanlandırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, altın fiyatları hakkında sürpriz bir tahminde bulundu.
Kapalıçarşı'da 20 yıldır kuyumculuk yapan esnaflar, gram altın fiyatlarının son haftalarda oldukça hareketli bir seyir izlediğini ve dolar kurundaki sert yükselişin gram altına yansıdığını belirtti. Şu anda 1.500 TL'nin hemen altında fiyatlanan gram altının, artık bu seviyelerin bir daha görülemeyeceğini ifade etti. Kuyumcular gram altın fiyatlarının daha da yükseleceğine inanıldığı vurgulanıyor.
Diğer bir kuyumcu esnafı ise yeni haftada altın fiyatlarında akılları karıştırabilecek dalgalanmaların görülebileceğini söyledi. FED'in faiz kararının açıklanacağına dikkat çeken Özgür, faiz artırımı durumunda ons altında bir geri çekilme olabileceğini ve bunun gram altını etkileyebileceğini belirtti.
Kuyumcu esnaflığı yapan Mehmet Üzülmez ise altın yatırımının uzun süredir insanların tercih ettiği bir yatırım olduğunu belirtti. Altının her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade eden esnaflar, 2023 yılında hem dünyada hem de Türkiye'de önemli ekonomik gelişmelerin beklendiğini söyledi.