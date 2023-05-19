Kuyumcular olacakları söyledi! Fiyatı düştükçe gram altın alanlar dikkat! 29 Mayıs’ta gram altın bu seviyede olacak: İslam Memiş açıkladı!

Altın fiyatlarına ilişkin son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Seçim öncesinde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, seçim sonrasında sert bir düşüş yaşadı. İslam Memiş, ons altın fiyatındaki beklentilerini paylaşarak altın alımıyla ilgili yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Memiş'in yaptığı değerlendirmelere göre, ons altın 1980 dolar seviyesinde güçlü bir destek noktasına ulaşmıştır. İslam Memiş, gram altın alımlarıyla ilgili de uyarılarda bulunmaktadır. 1365 lira seviyesinden alımların yoğun olduğunu belirten Memiş, henüz altın almayan yatırımcıları da bu fırsatı değerlendirmeye yönlendirmektedir.