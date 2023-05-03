Kuyumcular net konuştu! Altın alanlara, satanlara 5 ay uyarısı! 14-18 ve 22 ayar gram ve çeyrek altın o tarihte bu fiyat olacak! Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın etti!
Altın fiyatları, bu yıl güçlü bir yükseliş trendinde ilerliyor ve yaz boyunca da bu yükselişin devam edeceği tahmin ediliyor. ABD dolarındaki zayıflık, altın fiyatlarını yukarı çekti ve şu anda 2.008 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu yükseliş trendi, ekonomideki yavaşlama endişeleri ve First Republic Bank'taki gelişmelerin bankacılık sektöründe sıkıntıların devam edeceğine işaret etmesiyle destekleniyor. Ancak yine de, altın yatırımı yapacak olanlar için, uzun vadeli yatırım stratejileri belirlemek ve düzenli bir şekilde piyasa takibi yapmak önemlidir.
Altın piyasası, yatırımcılar ve ekonomi analistleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu kıymetli metalin fiyatları, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler gibi pek çok faktörden etkileniyor. Bu nedenle, altın yatırımı yapanlar son fiyat değişimlerini sürekli olarak takip ediyorlar. Altın fiyatları, günlük olarak piyasa hareketlerine göre değişiyor. Geçtiğimiz günlerde, altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam etti. Ons altın fiyatı, 1.977 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Şu an için, ons altın fiyatı 1.995 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasa analistleri, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde de yükselmeye devam edeceğini düşünüyorlar.
Federal borçlanma tavanının artırılması konusunda yaşanan çekişmenin ABD'yi temerrüde sürükleyip sürüklemeyeceği tartışmaları da altın fiyatını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor ve altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Yaz aylarına doğru düğün sezonunun yaklaşmasıyla altın fiyatlarındaki trendin ne olacağı merak ediliyor. Kuyumcu esnafı, altın fiyatlarının hiçbir zaman kaybettirmediğini ancak 'kazanmaya başladım' demek için en az 5 aylık bir süre gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, düğünlerde ağırlık olarak 22 ayar takılar tercih edilirken, özellikle bilezik, set, yüzük ve küpeler rağbet görüyor.
22 ayar gram altın fiyatının önümüzdeki 4-5 aylık süreçte 1.650 lirayı görebileceği tahmin ediliyor. Fiyatlardaki artışın yaz boyunca devam edeceği düşünülüyor. Altın yatırımı yapmak isteyenlere ise kuyumcu esnafı sabırlı olmaları gerektiğini belirtiyor.
Son dönemlerde altına olan talep artarken, altın fiyatları da hızla yükselmektedir. Kuyumcu esnafı Bayram Erdoğan, altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, daha önce yaptığı tahminlerin gerçekleştiğini ve altın fiyatlarının bundan sonra ne olacağına dair yeni hedefler belirlediğini açıkladı.
2023 yılının ilk çeyreğinde çeyrek altının 2.200 TL olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Erdoğan, bu tahminlerinin şu anda gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, gram altın için 1.300 TL rakamını vermişler ve şu anda gram altının 1.325 TL seviyesinde bulunduğunu ifade etti.