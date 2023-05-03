Kuyumcular net konuştu! Altın alanlara, satanlara 5 ay uyarısı! 14-18 ve 22 ayar gram ve çeyrek altın o tarihte bu fiyat olacak! Vatandaş Kapalıçarşı’ya akın etti!

Altın piyasası, yatırımcılar ve ekonomi analistleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu kıymetli metalin fiyatları, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler gibi pek çok faktörden etkileniyor. Bu nedenle, altın yatırımı yapanlar son fiyat değişimlerini sürekli olarak takip ediyorlar. Altın fiyatları, günlük olarak piyasa hareketlerine göre değişiyor. Geçtiğimiz günlerde, altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam etti. Ons altın fiyatı, 1.977 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Şu an için, ons altın fiyatı 1.995 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasa analistleri, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde de yükselmeye devam edeceğini düşünüyorlar.