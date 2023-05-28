Kuyumcular net konuştu! Altın alacaklar, altına yatırım yapacaklar şimdi bakın! Kazanmak isteyenlere formül geldi! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları
Altına yatırım yapmak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artarken, kuyumcular son dakika uyarılarında bulunuyor. Yükselen altın fiyatlarıyla birlikte piyasada sahte altınların dolaştığına dair uyarılar yapılmaktadır. Altından kazanmak isteyenlere kuyumcu tavsiyeleri de sunulmaktadır. Seçim öncesinde, altın fiyatları yatırımcılar ve altın alıp satmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Ayrıca, ABD dolarının güç kazanması altın üzerinde baskıya neden olmaktadır. Yatırımcılar, altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir.
Yatırımcılar altın alırken, sahte altınlarla karşılaşma riskiyle karşı karşıyadır. Bu durum, kuyumcuların da dikkatini çeken bir sorundur. Piyasada sahte altınların yaygın olarak bulunduğunu ifade eden kuyumcular, vatandaşların bu konuda çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Sahte altınlarla dolu bir piyasa, yatırımcıların zarar görmesine ve güvenlerinin sarsılmasına neden olabilir. Sahte altınları ayırt etmek için bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Kuyumcular, ürünün gramajının ve sesinin önemli belirleyiciler olduğunu belirtmektedir. Gerçek altının belirli bir ağırlığı ve karakteristik bir sesi bulunurken, sahte altınların bu özelliklerde farklılıklar gösterebileceğine dikkat çekilmektedir.
Kuyumcular, "Bazı sahtekârlar, bilezikleri bile kuyumcuya getirerek sahte altını gerçek gibi gösterebilmektedir. Ancak altını bir taşa sürdüğünüzde sönmediği halde ateşe vurduğunuzda altın olmadığını anlayabilirsiniz. Sesinden altının gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamak mümkündür" şeklinde eklemektedir.
En Karlı Altın Yatırımı Hangisi?
Kuyumcular, en karlı altın yatırımı hakkında önerilerde bulunmaktadır. "Şu anda müşterilerimiz altınlarını bize getirmek yerine ellerinde tutmaktadır. Talebin yoğun olması altın fiyatlarını yükseltmektedir.
Altın, zaten güvenli bir limandır ve her yıl değerine yüzde 40 gibi bir oranda eklemektedir. Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalmış olmasına rağmen, bu yıl sonuna kadar altın fiyatlarının artışını beklemekteyiz. Bu nedenle, altın iyi bir yatırım aracıdır" şeklinde değerlendirmelerde bulunmaktadır.
Yatırımcılara Altın ve Dövizle İlgili Uyarılar
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son yazısında yatırımcıları ilgilendiren önemli uyarılarda bulundu. Memiş'in değerlendirmelerine göre, gram altın ve döviz konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulanmaktadır. Memiş'in açıklamaları, "Büyük Plan" adını verdiği bir senaryoyu anlatarak başlamaktadır. İddiasına göre, dünya genelindeki merkez bankalarının ortak hareket ettiği bir sürecin yaşandığına dikkat çekmektedir. Bu iddiasını uzun süredir gündemde tuttuğunu belirten Memiş, bugün gelinen noktada insanların varlıklara erişimlerinin kısıtlandığını ifade etmektedir.