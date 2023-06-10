Kuyumcular ise, altın için yeni hedef tarihi verdi! 54 gün sonraki gram altın fiyatını açıkladı! Altını olan kuyumcuya koşuyor! İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

Ancak, uzmanın değerlendirmelerine göre, günlük bazda yaşanan agresif yükselişlerin ardından bir düzeltmenin gerçekleşmesi beklenmektedir. Memiş, haziran ayı sonuna kadar altın fiyatlarında aşağı yönlü bir trendin oluşabileceğini vurgulamaktadır. Sağlıklı bir piyasanın hem yükselişler hem de düşüşlerle dengelenmesi gerektiğini belirten Memiş, bu aşağı yönlü hareketin sağlıklı bir fiyat istikrarı için önemli olduğunu ifade etmektedir.