Kuyumcular böyle uyardı! Kazanmak isteyenlere formül geldi! Altın alacaklar, altına yatırım yapacaklar hemen bakın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları
Altına yatırım yapmak isteyen kişilerin sayıları giderek artarken, kuyumcular son dakika uyarısında bulunuyor. Yükselen altın fiyatlarıyla birlikte sahte altınların piyasada dolaştığına dair uyarılar yapılırken, altından kazanmak isteyenlere de kuyumcu tavsiyeleri veriliyor. Seçim öncesinde altın fiyatları yatırımcılar ve altın alıp satmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öte yandan ABD dolarının güç kazanması altın üzerinde baskıya neden oluyor. Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başlarken yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırıyor.
Yatırımcılar altın alırken, sahte altınlarla karşılaşma riskiyle karşı karşıyadır. Kuyumcular, "Piyasada sahte altın çok fazla bulunmaktadır. Ürünün gramı ve sesi bu konuda önemli kriterlerdir. Vatandaşların bu konuda çok dikkatli olması gerekmektedir. Güvenilir yerlerden altın alınması önemlidir. Teknolojinin gelişmesiyle sahte altınlar, gerçek altınlarla aynı gramajı tutturabilmektedir." ifadeleriyle sahte altının belirtilerinden bahsetmektedir.
Kuyumcular, "Bazı sahtekârlar, bilezikleri bile kuyumcuya getirerek sahte altını gerçek gibi gösterebilmektedir. Ancak altını bir taşa sürdüğünüzde sönmediği halde ateşe vurduğunuzda altın olmadığını anlayabilirsiniz. Sesinden altının gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamak mümkündür" şeklinde eklemektedir.
En Karlı Altın Yatırımı Hangisi?
Kuyumcular, en karlı altın yatırımı hakkında önerilerde bulunmaktadır. "Şu anda müşterilerimiz altınlarını bize getirmek yerine ellerinde tutmaktadır. Talebin yoğun olması altın fiyatlarını yükseltmektedir.
Altın, zaten güvenli bir limandır ve her yıl değerine yüzde 40 gibi bir oranda eklemektedir. Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalmış olmasına rağmen, bu yıl sonuna kadar altın fiyatlarının artışını beklemekteyiz. Bu nedenle, altın iyi bir yatırım aracıdır" şeklinde değerlendirmelerde bulunmaktadır.
Yatırımcılara Altın ve Dövizle İlgili Uyarılar
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son yazısında yatırımcıları ilgilendiren önemli uyarılarda bulundu. Memiş'in değerlendirmelerine göre, gram altın ve döviz konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulanmaktadır. Memiş'in açıklamaları, "Büyük Plan" adını verdiği bir senaryoyu anlatarak başlamaktadır. İddiasına göre, dünya genelindeki merkez bankalarının ortak hareket ettiği bir sürecin yaşandığına dikkat çekmektedir. Bu iddiasını uzun süredir gündemde tuttuğunu belirten Memiş, bugün gelinen noktada insanların varlıklara erişimlerinin kısıtlandığını ifade etmektedir.