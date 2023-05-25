Kuyumcular böyle uyardı! Kazanmak isteyenlere formül geldi! Altın alacaklar, altına yatırım yapacaklar hemen bakın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın, zaten güvenli bir limandır ve her yıl değerine yüzde 40 gibi bir oranda eklemektedir. Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalmış olmasına rağmen, bu yıl sonuna kadar altın fiyatlarının artışını beklemekteyiz. Bu nedenle, altın iyi bir yatırım aracıdır" şeklinde değerlendirmelerde bulunmaktadır.