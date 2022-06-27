Kurban ödemesi IBAN hesabınızda! Hane başına 450-650 TL para verilecek! e-Devlet üzerinden müracaatlar bugün başladı! 12 ay boyunca...

İhtiyaç sahibi ailelere müjde geldi. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları başlıyor. Maddi açıdan yetersiz olan ihtiyaç sahibi aileler yeni destek için bugünden itibaren e-Devlet'ten müracaat yapabilecek. Bu destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek. Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında bir ödeme yapılacak. Peki, Aile Destek Programı başvuru şartları neler? Kimler faydalanacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!