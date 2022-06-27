Kurban ödemesi IBAN hesabınızda! Hane başına 450-650 TL para verilecek! e-Devlet üzerinden müracaatlar bugün başladı! 12 ay boyunca...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ve ihtiyaç sahiplerinin dört gözle beklediği, 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün alınmaya başlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 50'ye yakın düzenli sosyal yardım programları var. Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 450 - 600 TL arası ödeme yapılacak. Peki, başvuru şartları nedir, kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler!
27.06.2022 16:52 - Son Güncelleme: 27.06.2022 16:52
İhtiyaç sahibi ailelere müjde geldi. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları başlıyor. Maddi açıdan yetersiz olan ihtiyaç sahibi aileler yeni destek için bugünden itibaren e-Devlet'ten müracaat yapabilecek. Bu destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek. Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında bir ödeme yapılacak. Peki, Aile Destek Programı başvuru şartları neler? Kimler faydalanacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Türkiye Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu. Devletin verdiği aile desteği ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular e devlet üzerinden alınacak. E-devlet kullanmayan vatandaşlar