Kurban Bayramı'nda maaşa ek ödeme: 1.011 TL hesaplara yatacak! Evli 1,2,3,4,5 çocuklu ailelere bayram önü müjdesi geldi! e-Devlet üzerinden...
Memur maaş zammının hemen ardından bir diğer merak edilen konu da aile yardımı oldu. Aile yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden alınıyor. Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artıyor. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memura aile yardımı olarak 770,61 lira veriliyordu. Yeni hesaplamaya göre bu ödeme bin 11 liraya ulaşacacağı öne sürülülüyor. Peki, Temmuz'da memur aile yardımı kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
24.06.2022 17:59 - Son Güncelleme: 24.06.2022 17:59
Eşi çalışmayan çocuklu aile yardımı ne kadar olacak? Memur aile yardımı Temmuz 2022 ne kadar? 2022 senesinin Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli maaşlarını zamlı olarak ceplerine koyacak. Aynı zamanda pek çok sosyal yardımlara da zam yapılacak. Bunlardan birisi de aile yardımı parası.Yeni hesaplamaya göre bu ödeme bin 11 liraya ulaşacacağı öne sürülülüyor. Peki, Temmuz'da memur aile yardımı kaç TL olacak? İşte zamlı tabloya göre aile yardımı hesabı!
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 82 liraya ulaşırken, sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi ise 700,95 liraya çıkacak.