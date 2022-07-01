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Haberler Ekonomi Kurban Bayramı ikramiyesi 2.200 TL... YARIN HESAPTA! 4A SSK, 4B BAĞKUR, 4C Emekli Sandığı emeklileri! 1.100 + 1.100: 2.200 TL ikramiye ödemesi IBAN numarası + TAHSİS NO ile...

Kurban Bayramı ikramiyesi 2.200 TL... YARIN HESAPTA! 4A SSK, 4B BAĞKUR, 4C Emekli Sandığı emeklileri! 1.100 + 1.100: 2.200 TL ikramiye ödemesi IBAN numarası + TAHSİS NO ile...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi yatmaya başladı mı? Milyonlarca emekli, bu ay başında bayram ikramiyesi almaya hak kazanacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, ikramiyelerin ne zaman yatacağını araştırıyor. Emeklilerin ikramiye yatırılma tarihleri değişiklik gösterecek.Peki, SSK ve Bağkur ikramiye ödeme günü ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

takvim.com.tr
01.07.2022 16:56 - Son Güncelleme: 01.07.2022 16:56
YARIN HESAPTA! Kurban Bayramı ikramiyesi 2.200 TL... 4A SSK, 4B BAĞKUR, 4C Emekli Sandığı emeklileri! 1.100 + 1.100: 2.200 TL ikramiye ödemesi IBAN numarası + TAHSİS NO ile...

Emekli bayram ikramiyesi için TARİH BELLİ OLDU! Milyonlarca emekli bu ay başında Kurban Bayramı ikramiyelerini almaya hak kazanacak. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri, ikramiyelerin ne zaman hesaba geçeceğini merakla araştırmaya başladı. Öte yandan zam gelip gelmeyeceği de merak edilenler arasında. Emekliler bu yılın ikinci bayram ikramiyesini yarından itibaren almaya başlıyor. Ödemeler 7 Temmuz'da tamamlanacak! Peki, SSK ve Bağkur ikramiye ödeme günü ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
YARIN HESAPTA! Kurban Bayramı ikramiyesi 2.200 TL... 4A SSK, 4B BAĞKUR, 4C Emekli Sandığı emeklileri! 1.100 + 1.100: 2.200 TL ikramiye ödemesi IBAN numarası + TAHSİS NO ile...

Bu ay tüm emeklilerin maaşı artarken, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi de ödenecek.

YARIN HESAPTA! Kurban Bayramı ikramiyesi 2.200 TL... 4A SSK, 4B BAĞKUR, 4C Emekli Sandığı emeklileri! 1.100 + 1.100: 2.200 TL ikramiye ödemesi IBAN numarası + TAHSİS NO ile...

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye takvimi belli oldu. Ödemeler yarın başlayacak. İşte merak edilen soruların cevapları:

YARIN HESAPTA! Kurban Bayramı ikramiyesi 2.200 TL... 4A SSK, 4B BAĞKUR, 4C Emekli Sandığı emeklileri! 1.100 + 1.100: 2.200 TL ikramiye ödemesi IBAN numarası + TAHSİS NO ile...

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

YARIN HESAPTA! Kurban Bayramı ikramiyesi 2.200 TL... 4A SSK, 4B BAĞKUR, 4C Emekli Sandığı emeklileri! 1.100 + 1.100: 2.200 TL ikramiye ödemesi IBAN numarası + TAHSİS NO ile...

■ Ne zaman ödenecek?

SSK emeklileri 5-6 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecek.

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