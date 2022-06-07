Kurban Bayramı ikramiyelerine 2.775 TL zam! Temmuz’da SSK, Bağkur, Esnafa 4/a 4/b 4/c çifte maaş piyangosu! Temmuz’da ikramiyelere %39,67 zam...

Kurban Bayramı'nın 2022 tarihleri belli oldu. Dini bayramımız olan Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken emeklilere devlet tarafından ödenen bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını arıyor ve gündemde sıkça sorguluyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa verilen emekli ikramiyesine zam gelecek mi? İşte bayram ikramiyesine dair merak edilenler...