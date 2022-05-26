Kurban Bayramı ikramiyelerine 2.500 TL zam sinyali! O tarih gelip çatıyor! İkramiyelere %41 enflasyon zammı formülü! Temmuz'da emekliye çifte kazanç takvimi oluştu!

Yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak emekliler şimdi heyecanla ikramiyelerini beklemeye başladı. Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayrama az bir zaman kala milyonlarca vatandaş ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırıyor. Kurban Bayramı 9 Temmuz - 12 Temmuz tarihleri arasında İslam alemi tarafından idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar!