Kurallar değişti! %41.69 ZAM! 10 yıl çalışana 153.710 lira! 15 yıl + 3 bin 600 primle ödeme almak mümkün! Asgari ücretli, yüksek maaş alanlar...
Çalışan milyonlarca kişiye müjde! 10 yıl çalışana 153.710 lira ödeme yapılacak. Ayrıca 15 yıl + 3 bin 600 primle ödeme almak da mümkün. Tüm kurallar değişti. %41.69 zam geldi. Kıdem tazminatı hesaplamaları güncellendi. Son dakika haberine göre kıdem tazminatının tavanı yüzde 41.69 artarak 15.371 lira oldu. İşte çalışma yılına ve maaşa göre yeni kıdem tazminatı hesabı...
İşten çıkanların aldığı kıdem tazminatının tavanı 15.371,40 lira oldu. Her yıl ocak-temmuz ve temmuz-aralık dönemlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı Sosyal Haklar Genelgesi ile belirlenen kıdem tazminatının tavanı, yani üst sınırı bu yıl yüzde 41.69 arttı. Yeni tazminatla birlikte işten çıkanların kıdem tazminatı hesaplanırken, işveren tavan ücreti olan 15.371 lira üzerinden hesaplama yapılacak. Örneğin, 10 yıllık bir çalışanın aylık giydirilmiş ücreti 20 bin liraysa işten çıktıktan sonra tazminat olarak 153 bin 710 lira alacak. İşte detaylar...
İşveren tarafından işten çıkarılanlara kıdem tazminatı veriliyor. Ancak çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor. İşyerinde en az 1 yıl çalışmış olanlar kıdem tazminatına hak kazanıyor. 1 yıldan az çalışanlara kıdem tazminatı verilmiyor.
Öte yandan erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor. Emekliler de kıdem tazminatını alabiliyor. Çalışan bir kişi emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurduğunda yaşı beklemeden kıdem tazminatına kavuşabiliyor.
Bilindiği üzere çalışanların alacakları kıdem tazminatının tavanı, yani üst sınırı, her yılın ocak-temmuz ve temmuz-aralık dönemlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı Sosyal Haklar Genelgesi ile belirleniyor. 2022 yılının temmuz-aralık için belirlenen kıdem tazminatı tavanı da 15.371,40 lira olarak açıklandı.
2022'nin ocak-haziran döneminde ise tazminat tavanı 10.848 lira olarak uygulanıyordu. Böylece tazminat tavanı 2022 ikinci yarısında yüzde 41.69 artırılmış oldu. Yeni kıdem tazminatı hesabı da değişmiş oldu.