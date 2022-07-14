Kurallar değişti! %41.69 ZAM! 10 yıl çalışana 153.710 lira! 15 yıl + 3 bin 600 primle ödeme almak mümkün! Asgari ücretli, yüksek maaş alanlar...

İşten çıkanların aldığı kıdem tazminatının tavanı 15.371,40 lira oldu. Her yıl ocak-temmuz ve temmuz-aralık dönemlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı Sosyal Haklar Genelgesi ile belirlenen kıdem tazminatının tavanı, yani üst sınırı bu yıl yüzde 41.69 arttı. Yeni tazminatla birlikte işten çıkanların kıdem tazminatı hesaplanırken, işveren tavan ücreti olan 15.371 lira üzerinden hesaplama yapılacak. Örneğin, 10 yıllık bir çalışanın aylık giydirilmiş ücreti 20 bin liraysa işten çıktıktan sonra tazminat olarak 153 bin 710 lira alacak. İşte detaylar...