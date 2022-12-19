Küçükten, büyüğe kadar herkesi kapsıyor! SGK unutulan paraları geri ödüyor! Paranızı anında çekebilirsiniz!
Vatandaşlar kazanılmış haklarını SGK'dan almayı unutuyor. Bu anlamda çekmeyi unuttuklarından bu paraları zaman aşımına girmektedir. Bu yüzden herkesin haklarını ve kazanımlarını bilerek zamanında işlem yapması, paralarını almak zorundadırlar.
19.12.2022 13:56 - Son Güncelleme: 19.12.2022 13:56
SGK'da unutulan binlerce lira yer alır iken kişi ödemeleri e-Devlet üstünden sorgulanmaktadır. E-devlet parolası ve kimlik numarası ile sisteme girdikten sonra arama bölümüne SGK kişi ödemeleri aratarak çıkan neticelerdan şahıs ödemeleri sorgulama linkini tıklamanız yeterli olacaktır. .