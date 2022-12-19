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Küçükten, büyüğe kadar herkesi kapsıyor! SGK unutulan paraları geri ödüyor! Paranızı anında çekebilirsiniz!

Vatandaşlar kazanılmış haklarını SGK'dan almayı unutuyor. Bu anlamda çekmeyi unuttuklarından bu paraları zaman aşımına girmektedir. Bu yüzden herkesin haklarını ve kazanımlarını bilerek zamanında işlem yapması, paralarını almak zorundadırlar.

takvim.com.tr
19.12.2022 13:56 - Son Güncelleme: 19.12.2022 13:56
Küçükten, büyüğe kadar herkesi kapsıyor! SGK unutulan paraları geri ödüyor! Paranızı anında çekebilirsiniz!

SGK'da unutulan binlerce lira yer alır iken kişi ödemeleri e-Devlet üstünden sorgulanmaktadır. E-devlet parolası ve kimlik numarası ile sisteme girdikten sonra arama bölümüne SGK kişi ödemeleri aratarak çıkan neticelerdan şahıs ödemeleri sorgulama linkini tıklamanız yeterli olacaktır. .

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Küçükten, büyüğe kadar herkesi kapsıyor! SGK unutulan paraları geri ödüyor! Paranızı anında çekebilirsiniz!

En çok unutulan ödemelerin başında emekli veya çalışan ölünce ailesine ödenen ölüm parası olmaktadır. Bu ödeme genelde ya bütünüyle unutulmakta, veya yalnızca bir çocuğu bağlamında bu para alınmaktadır.

Küçükten, büyüğe kadar herkesi kapsıyor! SGK unutulan paraları geri ödüyor! Paranızı anında çekebilirsiniz!

Esasında ödemeyi her bir çocuk tek tek alabilecekken biri dışında alan olmamaktadır.

Küçükten, büyüğe kadar herkesi kapsıyor! SGK unutulan paraları geri ödüyor! Paranızı anında çekebilirsiniz!

Bu ödemenin bütünü her bir çocuk doğrultusundan alınabilir. Yani çocuklar arasında bölüştürülmemektedir.

Küçükten, büyüğe kadar herkesi kapsıyor! SGK unutulan paraları geri ödüyor! Paranızı anında çekebilirsiniz!

Babasından yetim maaşı alanlar ya da ölen eşinden dul maaşı alanlar, evlenmeleri durumda net maaş üzerinden belli ay boyunca maaş tutarı hesaplanmakta ve hesaplarına geçirilmektedir.

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