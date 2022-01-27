Kripto paraların dengesi şaştı! Resmen ters düz oldu! FED depremi tokat gibi vurdu! Bitcoin çakıldı, Ripple, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ve diğer altcoinler ise...

Peş peşe açıklamalar geldi. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ve diğer altcoinler de büyük deprem meydana geldi. 2022'de bir türlü toparlanamayan kripto varlıklar çöküş sürecine girdi. 2021'de rekorlar kıran Bitcoin resmen yıkıldı. Kripto para piyasaları uzun süren ayı piyasasının etkisini üstünden atmak isterken Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla tepetaklak oldu. Kripto paralar tekrardan düşüşe geçerken Bitcoin düşüşte önderliği sırtladı. Fed Başkanı Jerome Powell, Mart ayından itibaren faiz artırımı yapacaklarını açıkladı. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 48, Solana ise yüzde 70 uzaklaştı.