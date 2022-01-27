Kripto paraların dengesi şaştı! Resmen ters düz oldu! FED depremi tokat gibi vurdu! Bitcoin çakıldı, Ripple, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ve diğer altcoinler ise...
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ve diğer altcoinler sarpa sardı. Piyasada FED depremi yıktı geçti. Yatırımcılar yeni rekor beklerken kripto paralardaki düşüş sürat kesmenden devam ediyor.Piyasa ters düz oldu. Yatırımcılar tedirgin. Küresel piyasalar dün akşam Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylediklerine odaklandı. Fed dün faizi beklendiği gibi yüzde 0-0,25 aralığında tutarken Powell faiz artırımlarının Mart ayında başlayacağını açıkladı. Kripto paralar ise bu açıklamanın sonrasında tekrardan düşüş hareketi göstermeye başladı. ABD tahvil faizlerindeki güçlenme, faiz artırımının kesinleşmesi, Fed'in enflasyonu düşürmekteki kararlı duruşu ve küresel çapta kripto paralara güvenin azalmaya başlaması da etkili oldu. Ayılar piyasada tekrardan hakim olmaya başladı.
Peş peşe açıklamalar geldi. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ve diğer altcoinler de büyük deprem meydana geldi. 2022'de bir türlü toparlanamayan kripto varlıklar çöküş sürecine girdi. 2021'de rekorlar kıran Bitcoin resmen yıkıldı. Kripto para piyasaları uzun süren ayı piyasasının etkisini üstünden atmak isterken Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla tepetaklak oldu. Kripto paralar tekrardan düşüşe geçerken Bitcoin düşüşte önderliği sırtladı. Fed Başkanı Jerome Powell, Mart ayından itibaren faiz artırımı yapacaklarını açıkladı. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 48, Solana ise yüzde 70 uzaklaştı.
KRİPTO PARA PİYASASINDA FED DEPREMİ
Kripto paraları derinden sarsan tek faktör olarak karşımıza Fed'in atacağı faiz aşaması da yer almıyor. Küresel piyasalardaki enflasyon riskleri, Rusya-Ukrayna-ABD arasındaki jeopolitik gerilim, ABD borsalarındaki kararsız seyir, kripto paralara karşı gelen madencilik yasakları, çoğalan enerji fiyatları nedeniyle Kripto Para madencilik faaliyetlerinin yavaşlaması, Fed'in faiz artırım şansına karşın altın fiyatlarının Ons bazında 1800 doların üzerinde kalması gibi çoğu faktör kripto paralarda korku iklimini meydana çıkardı.
EĞER FAİZ ARTARSA...
Fed'in faiz artırım sürati konusu ile ilgili şimdilik yeterli veri yok fakat Jerome Powell enflasyonu dizginlemek amacıyla faizi kullanacaklarını açıkladı. ABD'de enflasyon yüzde 7 civarında seyrediyor.
Mevcut faiz ise yüzde 0-0,25 arasında. Faizin yüzde 7'nin üzerine çıkması durumunda reel faiz pozitife işlemiş olacak. Bu da ABD ekonomisinde yavaşlamaya sebep olabileceği amacıyla pek tercih edilmeyeceğe benziyor. Bundan ötürü ılımlı faiz artırımları ve sözlü yönlendirmelerle enflasyon dizginlenebilir.