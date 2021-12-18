Kredi faiz oranları son dakika hafta sonu depremi: 9 bankadan faize savaş! Konut, taşıt ihtiyaç kredisinde yılsonu bombası

Kamu bankaları öncülüğünde başlayan kredi faiz indirimleri kapsamında 1 milyon lira ve altında konut kredisi talepleri için Ziraat, Vakıf ve Halkbank %1,20'den başlayan faiz oranları ile kredi veriyor.

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