Kredi faiz oranları son dakika depremi! Ay sonu en cazip teklifler! İNG-Vakıfbank-Halkbank-Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Akbank...
Ve netleşti. Peş peşe açıklandı! Özellikle pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan kredi imkanları, vatandaşların sık sık gündeminde yer alıyor. Düşük faizli kredi imkanları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ise araştırmaları sürüyor. 2021 yılı itibariyle bankaların konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları tek tek duyuruldu. Pandemi sürecinde pek çok banka kredi faizlerinde indirime gitti. Kredi kullanmayı düşünen herkes kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. Faiz oranlarının daha düşük olması sebebiyle kredi çekmek isteyenlerin ilk tercihi kamu bankaları oluyor.
Nakit para gereksinimini sağlamak ya da konut, araba almak isteyenler kredi faiz oranlarında yaşanan son büyümeleri merak ediyor. Bu bağlam aktüel oranlar kredi almayı düşünenler tarafından anbean araştırılıyor. Konut ya da araba almak üzere kredi çekme görüşü olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor. 2021 senesiyle beraber kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatlar peş peşe duyuru açıklandı. İşte Vakıfbank-Halkbank-İNG-Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Akbank kredi faiz oranları...