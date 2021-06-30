Kredi faiz oranları son dakika depremi! Ay sonu en cazip teklifler! İNG-Vakıfbank-Halkbank-Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Akbank...

Ve netleşti. Peş peşe açıklandı! Özellikle pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan kredi imkanları, vatandaşların sık sık gündeminde yer alıyor. Düşük faizli kredi imkanları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ise araştırmaları sürüyor. 2021 yılı itibariyle bankaların konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları tek tek duyuruldu. Pandemi sürecinde pek çok banka kredi faizlerinde indirime gitti. Kredi kullanmayı düşünen herkes kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. Faiz oranlarının daha düşük olması sebebiyle kredi çekmek isteyenlerin ilk tercihi kamu bankaları oluyor.

30.06.2021 12:27 - Son Güncelleme: 30.06.2021 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





