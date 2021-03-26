Kredi faiz oranları son dakika depremi! Ay sonu en cazip teklifler geliyor! Vakıfbank-Halkbank-İNG-Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Akbank...

Ay sonu en avantajlı teklifler geliyor! ING, Yapı Kredi, Vakıfbank kredisindeki son durum merak ediliyor. Ev, araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı dolayısıyla kredi çekecekler kamu ve özel bankaların yenilediği faiz oranlarını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. 2021 yılı itibariyle bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları tek tek duyuruldu. Pandemi sürecinde pek çok banka kredi faizlerinde indirime gitti. Kredi kullanmayı düşünen herkes kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. Faiz oranlarının daha düşük olması sebebiyle kredi çekmek isteyenlerin ilk tercihi kamu bankaları oluyor.

