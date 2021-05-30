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KREDİ FAİZ ORANLARI 30 Mayıs 2021: Bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı patlama yaptı

KREDİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA: Kamu bankaları tek tek duyurdu. Kredi kullanmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi için geçerli. Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafını inceleniyor. Koronavirüs nedeniyle bankalar lüzum, araç ve ev kredileri için faiz oranlarında da aktüellemeye gitti. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıflabank kredi faiz oranları yükseldi. İşte bankaların kredi faiz oranları...

30.05.2021 11:59 - Son Güncelleme: 30.05.2021 11:59
KREDİ FAİZ ORANLARI 30 Mayıs 2021: Bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı patlama yaptı

Kredi faiz oranları 2021 merak ediliyor. Bankalara gereksinim, vasıta ve ev kredisi için müracaatta bulunmak isteyen kişiler 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları ne kadar?' Sualine cevap arıyor. Krediye gereksinimi olan vatandaşlarımız için banka banka Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ev, gereksinim ve vasıta kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte 30 Mayıs 2021 banka banka kredi faiz oranları aktüel sayılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
KREDİ FAİZ ORANLARI 30 Mayıs 2021: Bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı patlama yaptı

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

KREDİ FAİZ ORANLARI 30 Mayıs 2021: Bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı patlama yaptı

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç kredisi %1.51'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,34'den başlamaktadır.

KREDİ FAİZ ORANLARI 30 Mayıs 2021: Bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı patlama yaptı

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

KREDİ FAİZ ORANLARI 30 Mayıs 2021: Bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı patlama yaptı

Sadece bir defaya mahsus faizsiz konut kredisinden kimler faydalanabilir?

Sadece bir defaya mahsus faizsiz konut kredisi imkânı tanınıyor. Bunun için bazı şartlar aranıyor. Vazife ya da harp malullüğü aylığı alırken, faizsiz kredi hakkında yararlanmadan yaşamını yitirenlerin dul ve yetimleri, bir defaya mahsus faizsiz konut kredisinden yararlanabiliyor.