KREDİ FAİZ ORANLARI 30 Mayıs 2021: Bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı patlama yaptı
KREDİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA: Kamu bankaları tek tek duyurdu. Kredi kullanmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi için geçerli. Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafını inceleniyor. Koronavirüs nedeniyle bankalar lüzum, araç ve ev kredileri için faiz oranlarında da aktüellemeye gitti. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıflabank kredi faiz oranları yükseldi. İşte bankaların kredi faiz oranları...
Kredi faiz oranları 2021 merak ediliyor. Bankalara gereksinim, vasıta ve ev kredisi için müracaatta bulunmak isteyen kişiler 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları ne kadar?' Sualine cevap arıyor. Krediye gereksinimi olan vatandaşlarımız için banka banka Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ev, gereksinim ve vasıta kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte 30 Mayıs 2021 banka banka kredi faiz oranları aktüel sayılar...
Sadece bir defaya mahsus faizsiz konut kredisinden kimler faydalanabilir?
Sadece bir defaya mahsus faizsiz konut kredisi imkânı tanınıyor. Bunun için bazı şartlar aranıyor. Vazife ya da harp malullüğü aylığı alırken, faizsiz kredi hakkında yararlanmadan yaşamını yitirenlerin dul ve yetimleri, bir defaya mahsus faizsiz konut kredisinden yararlanabiliyor.