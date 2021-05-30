KREDİ FAİZ ORANLARI 30 Mayıs 2021: Bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı patlama yaptı

KREDİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA: Kamu bankaları tek tek duyurdu. Kredi kullanmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi için geçerli. Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafını inceleniyor. Koronavirüs nedeniyle bankalar lüzum, araç ve ev kredileri için faiz oranlarında da aktüellemeye gitti. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıflabank kredi faiz oranları yükseldi. İşte bankaların kredi faiz oranları...

30.05.2021 11:59 - Son Güncelleme: 30.05.2021 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





