Kredi borçlarımı nasıl ödeyeceğim diyenlere büyük müjde geldi! Kredi taksitlerini düşüren borç transferi haberi...

Son dönemlerde kredi borçlarıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar borç kapatma kredilerine kafa yoruyor. Bazı bankalar bu halde olan müşterileri amacıyla borç aktarımı kredisi veriyorlar. Bu bankalardan birisi de İş Bankası oldu. İş Bankası borç transferi kredisi kampanyası kapsamında müşterilerin karşılaşacakları maliyetler hakkında bilgi verildi. Tıpkı gereksinim kredisi faizlerinde bulunduğu gibi borç aktarımı kredisinde de faizler müşterilere göre belirleniyor.