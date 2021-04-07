Ve netleşti! Kredi başvuru işlemi oldukça kolay! Halkbank 6 ay ödemesiz sıfır faiz ile 225 bin TL'ye kadar kredi müjdesi geldi!
Kamu Bankası olan Halkbank çok güzel faiz oranları ve vade seçenekleri ile yatırımcı destek kredilerini sağlamaya devam ederken çeşitli isimler ile de kadın girişimci destek kredilerini bu yılda karşılamaya devam etmektedir. Halkbank'tan sıfır faiz oranı ile 225 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! Faizlerin yükselmesi ile beraber ekonomik daralmaya yaşan kişiler ve firma sahipleri düşük faiz oranları ile kredi veren bankaların kapısını çalarak ekonomik kasvetlerini aşmaya yolunu seçim ediyor. Halkbank ise kadın girişimcilere özel 225 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi finansman desteği sağlıyor. Kredi 6 ay ödemesiz olarak en fazla 36 aya varan eşit taksitler şeklinde kullandırılıyor.
Halkbank ilk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilere sıfır faiz oranı ile 6 ay ödemesi 36 ay vade ile 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. İşte sıfır faizli kredi başvuru şartları ve merak edilen diğer tüm detaylar…
Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sunulan sıfır faizli kredi paketidir. Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi'ne Halkbank şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.
Başvuru Şartları Neler?
Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi başvuru şartları bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte başvuru şartları;
"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.
Ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar.