KPSS’den 60 puan almak yeterli! Binlerce sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı! İşte İŞKUR lise, ön lisans ve lisans iş ilanları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alımı amacıyla ilan yayımlandı. Beklenen alım ilanı yayımlanmış olup kadrolar ve müracaat şartları belli oldu. Bu kapsamda AFAD bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 1749 personel alımı yapılacak. Peki alımlar hangi pozisyonlarda yapılacak? Başvuru şartları ne olacak? AFAD 1749 Sözleşmeli Personel Alımı için başvuru süreci 18 Kasım 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 27 Kasım 2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular sadece İnternet üzerinden Kariyer kapısı üzerinden https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.