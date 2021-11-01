KPSS'den 60 puan almak yeterli! Binlerce sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı! İşte İŞKUR lise, ön lisans ve lisans iş ilanları
KPSS'de 60 puan alan ön lisans ve ortaöğretim mezunları amacıyla iş fırsatı! Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak. Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları amacıyla KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları amacıyla KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma koşulu aranacak.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alımı amacıyla ilan yayımlandı. Beklenen alım ilanı yayımlanmış olup kadrolar ve müracaat şartları belli oldu. Bu kapsamda AFAD bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 1749 personel alımı yapılacak. Peki alımlar hangi pozisyonlarda yapılacak? Başvuru şartları ne olacak? AFAD 1749 Sözleşmeli Personel Alımı için başvuru süreci 18 Kasım 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 27 Kasım 2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular sadece İnternet üzerinden Kariyer kapısı üzerinden https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.
HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni ( Lise Mezunu 401 ve Ön Lisans mezunu 700 ),
648 Sözleşmeli Personel ( 3 Avukat, 175 Büro Personeli, 146 Mühendis, 61 Sosyal Çalışmacı, 5 Veteriner Hekim, 7 Diğer Sağlık
Personeli, 183 Diğer Sağlık Personeli, 7 Teknisyen, 61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi )
UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı alımını yapacağı personel adayları için KPSS değerlendirmesinden sonra Uygulamalı ve sözlü sınav yapılacak. Sınavlara ilişkin detaylara kılavuz üzerinden ulaşabilirsiniz.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) iki farklı ilan yayımladı. Bu kapsamda 1749 kişilik kadro ile alım yapılacak olup genel olarak adaylardan, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.
Buna göre Genel Olarak;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak şartları aranacak.