KPSS sınav şartı yok! İŞKUR’dan kamuya lise mezunu eski hükümlü ve engelli işçi alımı yapılıyor! 18-30 yaş arası temizlikçi, büro işçisi...

Şubat ayına geldiğimiz şu günlerde kamuya memur ve askeri personel alımları hızla devam ediyor. Bu bağlamda eski hükümlü ve engelliler için personel alımı yapılacak. Kamu için personel alımı yapılırken bazı kriterleri yerine getirmek gerekiyor. Kamuya yayımlanan ilanlara göre bir çok kamu kurumu alım yapmaktadır. Ancak hala mevcut alım ilanları bulunuyor. Bunlar arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne engelli ve eski hükümlü alımı dikkat çekti. Üniversiteye engelli büro işçisi ve eski hükümlü temizlik işçisi alımı yapılacak. İşte detaylar...