KPSS şartsız sınavsız lise mezunu 1.256 kişilik TYP güvenlik görevlisi alımı: İŞKUR 8.392 TL maaşla işçi alıyor! 18-35 yaş şartıyla...

İŞKUR tarafından personel alımları sıkı takip ediliyor. Son olarak İŞKUR üzerinden silahlı silahsız 1.256 güvenlik görevlisi alım ilanı yayınlandı. Bu nedenle gündemde yoğun bir şekilde İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları araştırması yapılıyor ve bu alanda kariyer hedefleyenler detayları merak ediyor. İşte İŞKUR güvenlik alım ilanlarına dair merak edilenler...