KPSS şartsız başvuranı kamu personeli yapıyor: İşte son başvuru tarihi! 2 yıllık 4 yıllık üniversite okuyanlara iş kapısını İŞKUR açtı!

İŞKUR bağlamında oluşturulan bir son dakika açıklamasında kamu kurumlarının personel alımını takip edenler için yeni duyuru geldi. Peki nasıl ve nereye müracaat edilir? KPSS puanı zorunlu mu? Kaç işçi istihdam edilecek? İşte merak edilenler.