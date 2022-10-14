KPSS şartı martı YOK! İŞKUR 11.000 TL maaşla 119.695 personel alacak! 81 ilde lise dengi 18-46 yaş arası herkes başvuru butonuna bassın!

KPSS şartı olmadan okuması yazması olan tüm kişileri ilgilendiren ilan açıklandı. İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası olarak biliniyor. İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları sürekli olarak güncelleniyor. Personel alımları arasında beden işçisi, satış danışmanı ve garson alımına daha fazla yer verilmiş durumda. Başvuru meydana getirecek adaylardan okuma yazma bilen ve en az lise mezunu olma şartı isteniyor. Bunun yanı sıra önlisans ve lisans mezunları da ilanlara başvurabilir.