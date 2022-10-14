KPSS şartı martı YOK! İŞKUR 11.000 TL maaşla 119.695 personel alacak! 81 ilde lise dengi 18-46 yaş arası herkes başvuru butonuna bassın!
Ekim ayının 2. haftasında duyurulan ilanlara göre çeşitli sektörlerde acil 119.695 ilanla işçi aranıyor. İŞKUR üzerinden kendi sektörünüzdeki işe başvuru işlemini kolaylıkla yapılabiliyorsunuz. 2022 yılında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanan ilanları aracılığıyla 1.059.747 fazla kişi işine kavuştu. Son olarak kurumun sitesinde yer alan bilgilere göre 119.695 ilanla işçi aranıyor ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yeni işçi ve personel alımı ilanları duyurulmaya devam ederken iş arayışı olanlar yeni ilanlara odaklandı. Ekim ayının gelmesiyle birlikte iş arayanlar tek tek son duyurulan ilanları incelemeye ve kendi alanındaki işlere başvurmaya başladı. İŞKUR'da şu an 119.695 ilanla çeşitli kadrolara acil işçi aranıyor. Aradığınız iş bölümüne göre İŞKUR ilan sayfasına çalıştığınız mesleği yazarak aradığı alanla ilgili işlere kolayca erişebilirsiniz. İşte Ekim ayı İŞKUR personel ilanları!
KPSS şartı olmadan okuması yazması olan tüm kişileri ilgilendiren ilan açıklandı. İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası olarak biliniyor. İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları sürekli olarak güncelleniyor. Personel alımları arasında beden işçisi, satış danışmanı ve garson alımına daha fazla yer verilmiş durumda. Başvuru meydana getirecek adaylardan okuma yazma bilen ve en az lise mezunu olma şartı isteniyor. Bunun yanı sıra önlisans ve lisans mezunları da ilanlara başvurabilir.
KPSS şartsız, vasıflı vasıfsız binlerce kişinin başvurabildiği ilanlar şu anda İŞKUR sistemi üzerinde yayında yer alıyor. İşte İŞKUR'da en çok alım yapılan meslekler listesi!
Meslek Açık İş Sayısı
Abone İşleri Memuru 1
Acil Tıp Teknisyeni 26
Açık Hava Depo Görevlisi 2
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 39
Ağ Teknolojileri Elemanı 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 42
Ağaç Emprenye İşçisi 10
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 6
Ağaç İşleri Teknikeri 7
Ağaç İşleri Teknisyeni 15
Ağaç Kurutma İşçisi 1
Ağaç Palet İmalatçısı 40
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 19
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 2
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 3
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 9
Ahşap Ambalaj İşçisi 16
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 31
Ahşap Çatı Ustası 2
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 4
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 3
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 2
Ahşap Ev İmalat İşçisi 3
Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 1
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 10
Ahşap İskeletçi 28