KPSS-2023/4 TERCİH KILAVUZU | MEB 5 bin personel alımı tercih nasıl yapılır? ais.osym.gov.tr 5000 alım MEB başvuru ekranı! Hemşire, diyetisyen...
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı. KPSS-2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Peki MEB 5 bin personel alımı tercih nasıl yapılır? İşte KPSS-2023/4 tercih kılavuzu! ais.osym.gov.tr 5000 alım MEB başvuru ekranı! Atama yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlar! Hemşire, diyetisyen, mühendis, avukat, büro personeli...
20.03.2023 12:23 - Son Güncelleme: 24.03.2023 11:22
MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvurularının başladığı duyuruldu. Hemşire, avukat, diyetisyen ve diğer kadrolara yapılacak alımlar için başvurular bugün itibariyle ÖSYM'nin sitesi üzerinden yayımlanan tercih kılavuzuna göre yapılabilecek. Peki MEB 5 bin personel alımı tercih nasıl yapılır? İşte KPSS-2023/4 tercih kılavuzu ve ais.osym.gov.tr 5000 alım MEB başvuru ekranı!