KPSS-2023/4 TERCİH KILAVUZU | MEB 5 bin personel alımı tercih nasıl yapılır? ais.osym.gov.tr 5000 alım MEB başvuru ekranı! Hemşire, diyetisyen...

MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvurularının başladığı duyuruldu. Hemşire, avukat, diyetisyen ve diğer kadrolara yapılacak alımlar için başvurular bugün itibariyle ÖSYM'nin sitesi üzerinden yayımlanan tercih kılavuzuna göre yapılabilecek. Peki MEB 5 bin personel alımı tercih nasıl yapılır? İşte KPSS-2023/4 tercih kılavuzu ve ais.osym.gov.tr 5000 alım MEB başvuru ekranı!