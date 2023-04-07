Köylüler fellik fellik onu arıyor! Altından bile değerli! Bulan turnayı gözünden vuruyor

Kuzugöbeği mantarı, bölgedeki köylülerin geçim kaynağıdır ve tazesinin kilogramı 600 TL'den, kurutulmuşu ise 6 bin 500 TL'ye kadar satılmaktadır. Yangın sonrası çıkan bu nadir mantar, son zamanlarda yaşanan kuraklık nedeniyle nadir görülmekteydi. Ancak bu hafta etkili olan yağışlarla birlikte, Kozan'ın Kızlarsekisi Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yeniden kendini gösterdi.