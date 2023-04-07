RAMAZAN İMSAKİYE
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Köylüler fellik fellik onu arıyor! Altından bile değerli! Bulan turnayı gözünden vuruyor

Geçtiğimiz yıl Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangını, bin 650 hektarlık alanda büyük zararlara neden oldu. Ancak, bahar yağmurları ve orman işletme ekiplerinin tohumlama çalışmaları sayesinde, yangın sonrası küle dönen alan tekrar yeşillenmeye başladı. Bu yeşillenme sürecinde, kuzugöbeği mantarı da tekrar ortaya çıktı.

07.04.2023 19:57 - Son Güncelleme: 07.04.2023 20:06
Köylüler fellik fellik onu arıyor! Altından bile değerli! Bulan turnayı gözünden vuruyor

Kuzugöbeği mantarı, bölgedeki köylülerin geçim kaynağıdır ve tazesinin kilogramı 600 TL'den, kurutulmuşu ise 6 bin 500 TL'ye kadar satılmaktadır. Yangın sonrası çıkan bu nadir mantar, son zamanlarda yaşanan kuraklık nedeniyle nadir görülmekteydi. Ancak bu hafta etkili olan yağışlarla birlikte, Kozan'ın Kızlarsekisi Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yeniden kendini gösterdi.

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Köylüler fellik fellik onu arıyor! Altından bile değerli! Bulan turnayı gözünden vuruyor

Köylüler, ellerinde sopalarla her taşın altında kuzugöbeği mantarını aramak için mesaiye başladı. Kuzugöbeği mantarı arayan yöre sakinlerinden Ali Gök, "Yanık sahadaki mantarların toplamasını yapıyoruz.

Köylüler fellik fellik onu arıyor! Altından bile değerli! Bulan turnayı gözünden vuruyor

Bu mantar yurt dışına ihracata gidiyor. Bu mantarın ihracatı oluyor turizm bölgesinde de kullanılıyor. 2 yıl önce afet yaşandı. Yağış az oldu bu sene yağışlarla birlikte yenide yanık sahada çıktı.

Köylüler fellik fellik onu arıyor! Altından bile değerli! Bulan turnayı gözünden vuruyor

Büyük bir afet yaşadık. Çok büyük alan yandı, evler yandı ve afet bölgesi ilan edildi. Çok şükür şu an ormanımız yeniden yeşeriyor.

Köylüler fellik fellik onu arıyor! Altından bile değerli! Bulan turnayı gözünden vuruyor

Şimdi de kuzugöbeği mantarı ormanda fışkırtı. 500-600 TL arasında satılıyor. Bazen bir kilo bazen 5 kilo bulabiliyoruz bölge bölge değişiyor arıyoruz" dedi.

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