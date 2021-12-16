KOSGEB kredi ve hibe desteklerinden nasıl yararlanılır? KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB başvuru şartları nelerdir?

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ülkemizde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli ticari işletmelerin büyüyüp gelişmesi için destekler sunuyor. Esnaf, yatırımcı, girişimci vatandaşlar KOSGEB desteklerinden yararlanmak istiyor ve bu desteklerin neler olduğunun yanı sıra başvuru şartları ile ilgili bilgileri de araştırıyor. İş kurmak ya da işini büyütmek isteyenler KOSGEB kredi ve hibe desteği ile ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor, ekonomi gündeminde sıkça araştırıyor. İşte tüm detaylar!