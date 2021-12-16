KOSGEB kredi ve hibe desteklerinden nasıl yararlanılır? KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB başvuru şartları nelerdir?
Gündemde vatandaşlar KOSGEB kredi ve hibe desteklerinden nasıl yararlanılır? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Küçük ve orta ölçekli ticari işletmelere ekonomik olarak destek sağlayan KOSGEB hem ülke ekonomisine katkı sağlarken hem de kişilerin iş yaşamına katılmasına olanak tanır. Peki KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB başvuru şartları nelerdir? KOSGEB Tam 11 ayrı alanda karşılıksız olarak 480 bin TL destek veriyor ve yüzbinlerce vatandaş bu konuya yoğun ilgi göstererek detayları araştırıyor. İşte tüm bilgiler!
T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ülkemizde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli ticari işletmelerin büyüyüp gelişmesi için destekler sunuyor. Esnaf, yatırımcı, girişimci vatandaşlar KOSGEB desteklerinden yararlanmak istiyor ve bu desteklerin neler olduğunun yanı sıra başvuru şartları ile ilgili bilgileri de araştırıyor. İş kurmak ya da işini büyütmek isteyenler KOSGEB kredi ve hibe desteği ile ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor, ekonomi gündeminde sıkça araştırıyor. İşte tüm detaylar!
KOSGEB'TEN 11 ALANDA DESTEK
KOSGEB yukarıdaki iki şartı sağlayana 11 alanda destek sağlıyor. Bunlardan birincisi yurt içi fuar desteğidir. Üst limit 50 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Program süresince en fazla 4 fuar katılımına destek sağlanıyor. İkinci destek ise yurt dışı desteği. Üst limit 30 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Diğer destekler ise şöyle: