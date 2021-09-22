KOSGEB faizsiz kredi 2021 başvuru şartları! KOSGEB sıfır faizli kredi kimler alabilir? Başvurular nasıl, nereden yapılır?

KOSGEB salgın döneminde küçük işletmelere, girişimcilere yılda 2 milyar lira devlet kaynaklı destek sağladı. Bu yıl 140 bin esnafa 17 milyar lira faiz indirimli kredi temin edildi. Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere Haziran'da başlatılan 5 milyar liralık destek programı büyük ilgi gördü. Mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liralık destek kapsamında ödeme yapılıyor.