Kördüğüm oldu! Altın fiyatları için o tarih verildi! Altın fiyatlarında büyük değişim! Bir gece önce çakılmıştı şimdi ise zirveye çıkıyor!
Kördüğüm oldu! Altın fiyatları için o tarih verildi! Altın fiyatlarında büyük değişim! Binlerce vatandaş yatırım yapmak istediğinde ilk seçenek olarak önüne altını alıyor. Çeyrek ve gram altın ise en çok tercih edilen yatırım taşıtlarından birisi oluyor. Son 10 yıl içerisinde altından yana yatırımını kullanıp zarara uğrayan tek bir kişi bile yok. Altın yatırımı uzun vadede yatırım yapmak isteyenlerin her zaman için suratını güldürmüş olan yatırım aracıdır. 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram anlık altın fiyatları gün içerisinde vatandaşların araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Bugün Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 düşüşle 456 bin 600 liradan tamamladı.
Yatırımcı vatandaşların gözdesi olan altın fiyatları yakından takip ediliyor. Dünyadaki ekonomik sistemde yaşanan değişimlerde de altın fiyatları etkilenmeye devam ediyor. Altın fiyatlarının son zamanlarda ateşi yüksek. Altın almak isteyenleri iki kez düşünürken altın almak isteyenler gram altın alarak yatırımlarını değerlendirebilirler. Çünkü bugün itibariyle gram altın fiyatlarındaki makas farkı yok denecek kadar az! Geçen haftanın son işlem gününde 454-461 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 458 liradan tamamladı. ABD'de yürürlüğe giren yeni yardım paketi kapsamında piyasaya sürülecek 2.0 trilyon dolara yakın paranın enflasyonu ve buna bağlı olarak Hazine tahvillerinin getirilerini yükselteceği beklentileriyle altın fiyatları geriledi. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram anlık altın fiyatları
Yatırımcıların gözdesi sarı metal yani altın fiyatları yakından takip ediliyor. Dünyadaki ekonomik sistemde yaşanan gelişmeler de altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle adeta altına hücum yaşanırken, fiyatlar uçuşa geçmiş ve tarihi zirveler görülmüştü. Dünya genelindeki normalleşme sinyalleri nedeniyle altındaki agresif hareketler azalmış ve düşüş eğrisine geçilmişti.CPM Group genel müdürü Jeff Christian piyasaları yorumladı ve "bir başka derin resesyon daha gelecek" dedi.
Jeff Christian'a göre, bu durum gerçekleştiğinde altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak.Christian piyasaları yorumladı ve altın fiyatı için önemli öngörülerde bulundu. Jeff Christian konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:Daha fazla resesyon (durgunluk) yaşayacağız. Bir resesyonun ne zaman vuracağını veya ne kadar büyük veya derin olacağını tahmin edemezsiniz. Ancak %100 kesinlikle gelecekte resesyon'lar olacağını tahmin edebilirsiniz. Bu sadece ekonominin doğasıdır. Bir sonraki resesyon vurduğunda, buna ne sebep olacak?
Muhtemelen borç piyasasında bir sorun ya da başka bir şey… Ve insanları korkutan ve dünyayı durgunluğa sürükleyen bir şey olduğunda, insanlar altın alacak…Jeff Christian, bir sonraki resesyonun 2023'ten 2025'e kadar piyasayı vuracağını ve bir altın fiyatı rallisinin bunu izleyeceğini söyledi. Jeff Christian konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:Borç ve açık harcamaları bir numaralı ekonomik sorun. İkincisi gerçek gsyih. Şu anda güçlü bir toparlanma içindeyiz, çünkü gerçekten korkunç bir 2020 geçirdik. Bu yüzden güçlü rakamların açıklandığını görüyorsunuz.