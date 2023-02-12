Kooperatif Marketleri’nde indirim 4 gün sürecek! Deprem için 50 tır ürün yardımı! Tarım Kredi 12-15 Şubat fiyat listesi: Çocuk bezi, şampuan, havlu...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 12-15 Şubat fiyat listesi paylaşıldı. Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde ağır yıkıma neden oldu. Tarım Kredi de deprem bölgesinde faaliyetine devam edebilecek durumda olan tüm marketlerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ivedilikle hizmete açıldığını bildirdi.