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Haberler Ekonomi Kooperatif marketleri kapıları açtı gıda indirimi başladı! Tarım Kredi 24-31 Temmuz 2023 FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı, un, bal, pasta malzemeleri...

Kooperatif marketleri kapıları açtı gıda indirimi başladı! Tarım Kredi 24-31 Temmuz 2023 FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı, un, bal, pasta malzemeleri...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Her ay market alışverişi yapmak isteyenlere yönelik sunduğu avantajlı ürün ve hizmetleriyle vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam eden Tarım Kredi Kooperatif marketleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli yeni indirimlerini duyurdu. Güncel yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda, ayçiçek yağı, deterjan,yoğurt, peynir,bal, un ve diğer gıda ürünleri gibi birçok farklı kategoride ürünler yer alıyor. İşte 24-31 Temmuz 2023 fiyat listesi.

24.07.2023 17:33 - Son Güncelleme: 24.07.2023 17:33
Kooperatif marketleri kapıları açtı gıda indirimi başladı! Tarım Kredi 24-31 Temmuz 2023 FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı, un, bal, pasta malzemeleri...

Kooperatif marketleri kapıları açtı, Temmuz ayının son gıda indirimi başladı 24 - 31 Temmuz tarihleri arasında onlarca çeşit üründe indirim geçerli olacak. Peki hangi ürünlerde indirim var? Ayçiçek yağı, un, yoğurt, bal ne kadar, kaç TL oldu?

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Kooperatif marketleri kapıları açtı gıda indirimi başladı! Tarım Kredi 24-31 Temmuz 2023 FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı, un, bal, pasta malzemeleri...

Pasta malzemelerinde yüzde 25 indirim,

Kooperatif marketleri kapıları açtı gıda indirimi başladı! Tarım Kredi 24-31 Temmuz 2023 FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı, un, bal, pasta malzemeleri...

Kaymak 34,90

Kooperatif marketleri kapıları açtı gıda indirimi başladı! Tarım Kredi 24-31 Temmuz 2023 FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı, un, bal, pasta malzemeleri...

Tost peyniri 97,50

Kooperatif marketleri kapıları açtı gıda indirimi başladı! Tarım Kredi 24-31 Temmuz 2023 FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı, un, bal, pasta malzemeleri...

Bal 52,90

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