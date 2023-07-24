Kooperatif marketleri kapıları açtı gıda indirimi başladı! Tarım Kredi 24-31 Temmuz 2023 FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı, un, bal, pasta malzemeleri...
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Her ay market alışverişi yapmak isteyenlere yönelik sunduğu avantajlı ürün ve hizmetleriyle vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam eden Tarım Kredi Kooperatif marketleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli yeni indirimlerini duyurdu. Güncel yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda, ayçiçek yağı, deterjan,yoğurt, peynir,bal, un ve diğer gıda ürünleri gibi birçok farklı kategoride ürünler yer alıyor. İşte 24-31 Temmuz 2023 fiyat listesi.
24.07.2023 17:33 - Son Güncelleme: 24.07.2023 17:33