Kooperatif marketleri kapıları açtı gıda indirimi başladı! Tarım Kredi 24-31 Temmuz 2023 FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı, un, bal, pasta malzemeleri...

Kooperatif marketleri kapıları açtı, Temmuz ayının son gıda indirimi başladı 24 - 31 Temmuz tarihleri arasında onlarca çeşit üründe indirim geçerli olacak. Peki hangi ürünlerde indirim var? Ayçiçek yağı, un, yoğurt, bal ne kadar, kaç TL oldu?