Kooperatif marketleri indirimi başlattı o ürünlerde fiyatlar şak diye düştü! Tarım Kredi 24-28 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! 4 çeşit bez 89.90!

Kooperatif marketleri müjdeyi verdi. Bugünden itibaren indirimler başladı. 39 üründe fiyatların düştüğü duyuruldu. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin beklenen indirim günleri başlarken, hangi ürünlerde fiyatların düştüğü merak ediliyor. Fiyatları görenlerin akın ettiği zincir marketleri bu haftaya özel çay, pirinç, yağ v.b ürünlerde indirim kampanyası başlattı. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde daha hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi 24-28 Şubat 2023 fiyat listesinin tümü.