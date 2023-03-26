Kooperatif marketleri fiyat düşürdü 86 üründe etiketler güncellendi! Tarım Kredi 26-29 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Yağ, et, salça, mercimek, zeytin...
Tarım Kredi güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 900 üründe fiyat sabitleme kararı alan Tarım Kredi Kooperatiflerinde bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğu merak ediliyor. Ramazan ayında fiyatlar sabitlendi, dev indirim geldi. 26-29 Mart tarihleri arasında pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker indirimde olacak. Ayrıca Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde de fiyatlar düştü. İşte Tarım Kredi 26-29 Mart 2023 yeni aktüel ürünler kataloğu...
26.03.2023 11:59 - Son Güncelleme: 26.03.2023 11:59