Kooperatif marketleri feneri yaktı 35 üründe fiyatlar DÜŞTÜ! Tarım Kredi 5-15 Mayıs 2023 FİYAT LİSTESİ! 2.si hediye First sakız 13,90!

TARIM KREDİ 5-15 MAYIS 2023 FİYAT LİSTESİ!

Kooperatif marketleri feneri yaktı 35 üründe fiyatlar alaşağı oldu. Tarım Kredi 5-15 Mayıs 2023 fiyat listesine göre 2.si hediye First sakız 13,90 TL'ye satılıyor. İşte indirime giren diğer ürünler...