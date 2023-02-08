Kooperatif marketleri düşürdü fiyatlar yerle yeksan oldu! Tarım Kredi 8-13 Şubat FİYAT LİSTESİ! 3x80 gr 3’lü halde 36,50’ye satışta! Deterjan, çay...

Kooperatif marketleri başlattı 50 üründe fiyatlar düştü. Tarım Kredi Kooperatif marketleri 8-13 Şubat 2023 güncel fiyat listesini yayımladı. Yeni kampanya hakkında araştırma yapan vatandaşlar 'Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirimde? Neler var? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte bu haftanın yeni Kooperatif market indirim listesi...