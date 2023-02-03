Kooperatif marketleri düşürdü 51 üründe fiyatlar alaşağı oldu! Tarım Kredi 3-15 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! Yağ, 30'lu tuvalet kağıdı...
Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirim kampanyasını başlattı, güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni indirimleri görenlerin dibi düştü. Bugünden itibaren Tarım Kredi marketlerine giden vatandaşlar 50'den fazla ürünü indirimli fiyatlarıyla satın alacak. 3-15 Şubat 2023 tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30 rulo tuvalet kağıdı 134,90, 1000 gram çay 76,90, pirinç 17 TL, salça 34, 25, zeytin yağı 116,90, tarhana 59, 90, nohut 28 TL''ye satılacak. İşte tüm indirimli ürünler listesi...
03.02.2023 18:21 - Son Güncelleme: 03.02.2023 18:21
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 3-15 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ! Kooperatif marketleri çıldırdı! Bu fiyatları gören zincir marketlere koşuyor. 15 Şubat'a kadar geçerli yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımlayan dev zincir marketlerinde her şey bedavadan biraz pahalıya satılıyor! Şubay ayının ilk kampanyası belli oldu. Peki bu hafta hangi ürünler indirimde merak konusu. Gıdadan temizliğe, atıştırmalıklardan bakliyata onlarca üründe dev kampanya kapsamında indirimler uygulandı. İşte Tarım Kredi yeni fiyat listesi.