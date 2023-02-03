Kooperatif marketleri düşürdü 51 üründe fiyatlar alaşağı oldu! Tarım Kredi 3-15 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! Yağ, 30’lu tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 3-15 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ! Kooperatif marketleri çıldırdı! Bu fiyatları gören zincir marketlere koşuyor. 15 Şubat'a kadar geçerli yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımlayan dev zincir marketlerinde her şey bedavadan biraz pahalıya satılıyor! Şubay ayının ilk kampanyası belli oldu. Peki bu hafta hangi ürünler indirimde merak konusu. Gıdadan temizliğe, atıştırmalıklardan bakliyata onlarca üründe dev kampanya kapsamında indirimler uygulandı. İşte Tarım Kredi yeni fiyat listesi.