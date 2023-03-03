Kooperatif marketleri çıldırdı 39 üründe fiyatlar az evvel pir düştü! Tarım Kredi 3-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Büyük boy sürprizli TMO Ayçiçek yağı 135 TL!

Kooperatif marketlerinde bu hafta tam 39 üründe indirim uygulandı. Hangi ürünlerin indirime girdiği aktüel ürünler kataloğu ile duyuruldu. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde neler var, hangi ürünler indirimde? Büyük boy TMO ayçiçek yağı, küp şeker, çay, pirinç, sucuk, pekmez, bal, bulgur ne kadar kaç tl oldu? İşte Tarım Kredi 3- 14 Mart 2023 fiyat listesinin tümü.