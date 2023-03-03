Kooperatif marketleri çıldırdı 39 üründe fiyatlar az evvel pir düştü! Tarım Kredi 3-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Büyük boy sürprizli TMO Ayçiçek yağı 135 TL!
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 3-14 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğunu sergiledi, her gün yüzlerce kişinin alışveriş yaptığı marketin indirimli ürünleri belli oldu. Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel kataloğu bir süredir merakla bekleniyordu. Mart ayının gelmesiyle okkalı kampanya başladı. Bu hafta özellikle büyük boy ürünlerin indirime girmesi dikkat çekti. Bugünden itibaren Kooperatif marketlerine giden 5 litrelik TMO ayçiçek yağı 135 TL'ye alacak. Büyük boy toz şeker fiyatı da 105 TL'ye düştü. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 3-14 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.
03.03.2023 15:53 - Son Güncelleme: 03.03.2023 15:53
Kooperatif marketlerinde bu hafta tam 39 üründe indirim uygulandı. Hangi ürünlerin indirime girdiği aktüel ürünler kataloğu ile duyuruldu. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde neler var, hangi ürünler indirimde? Büyük boy TMO ayçiçek yağı, küp şeker, çay, pirinç, sucuk, pekmez, bal, bulgur ne kadar kaç tl oldu? İşte Tarım Kredi 3- 14 Mart 2023 fiyat listesinin tümü.