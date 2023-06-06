Kooperatif marketleri 37 üründe fiyatları az evvel düşürdü! Tarım Kredi 6-15 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ! 2.si bedava gibi 16,50! Kola, sabun...
Kooperatif marketleri duyurdu 37 üründe fiyatlar düşürüldü Tarım Kredi marketlerinin 6-15 Haziran 2023 fiyat listesi yayımlandı. Bu fiyatları görenler zincir marketlerine akın ediyor. Henüz aktüel ürünler kataloğunu incemeyenler de internet arama motorlarında 'Tarım Kredi'de bu hafta hangi ürünler indirime girdi?'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Coca Cola, bakliyat ürünleri, abur cubur, sabun daha neler neler! İşte Tarım Kredi 6-15 Haziran 2023 fiyat listesinin tamamı...
06.06.2023 09:57 - Son Güncelleme: 06.06.2023 09:57
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 6-15 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı, vatandaşlar hemen kataloğu incemek için kolları sıvadı. Bu noktada Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel kataloğu internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bu hafta Tarım Kredi'de indirime giren ürünler mercek altına alındı. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 6-15 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.