Kooperatif marketleri 37 üründe fiyatları az evvel düşürdü! Tarım Kredi 6-15 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ! 2.si bedava gibi 16,50! Kola, sabun...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 6-15 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı, vatandaşlar hemen kataloğu incemek için kolları sıvadı. Bu noktada Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel kataloğu internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bu hafta Tarım Kredi'de indirime giren ürünler mercek altına alındı. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 6-15 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.